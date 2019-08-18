انت الان تتابع تشيلسي يتعادل 1-1 مع ليستر في أول مباراة يقودها لامبارد على ملعبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من المباراة

تعادل تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد 1-1 مع ليستر سيتي في أول مباراة يخوضها الفريق على أرضه هذا الموسم بقيادة مدربه الجديد بعدما ألغى هدف من ضربة رأس عبر ويلفريد نديدي بالشوط الثاني هدف ميسون ماونت المبكر في مشاركته الأولى في ستامفورد بريدج اليوم الأحد.

وتقدم تشيلسي سريعا عندما اقتنص ماونت (20 عاما)، أحد اللاعبين الشبان الذي منحهم لامبارد الفرصة، الكرة من نديدي ليطلق تسديدة أرضية زاحفة من مدى قريب سكنت شباك كاسبر شمايكل حارس الضيوف بعد سبع دقائق من البداية.

ومنح الهدف دفعة هجومية لتشيلسي الذي حظى بمساندة جماهيرية كبيرة للترحيب بلامبارد الهداف التاريخي للفريق كمدرب.

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لكن ليستر سيتي عاد للمباراة وأدرك التعادل في الدقيقة 67 عندما عوض نديدي خطأه في الشوط الأول وحول تمريرة جيمس ماديسون العرضية من ركلة ركنية بضربة رأس في الشباك.

وأهدر جيمي فاردي ويوري تيلمانس عدة فرص كانت كفيلة بفوز ليستر قرب النهاية.