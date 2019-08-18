الان تتابع إطلاق منصة وتطبيق لبث مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أطلقت الهيئة العامة للرياضة منصة وتطبيق gas.live لبث مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وقالت الهيئة إن مجانية المشاهدة لا تعني قلة الجودة.. 28 كاميرا وأكثر في الملعب وبث عالي الجودة ستكون حاضرة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. Advertisements كما أطلقت الهيئة منصة موحدة لتسهيل الحصول على التذاكر إلكترونيا تتيح للأندية البيع من خلالها.

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