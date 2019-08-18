الان تتابع شيفيلد الإنجليزي يخطف فوزه الأول في “البريميرليج” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365
حقق نادي شيفيلد الإنجليزي فوزه الأول في بطولة الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى « البريميرليج » و ذلك بعد فوزه على كيرستال بالاس بهدف دون رد سجله جون لاندسترام مساء هذا اليوم على ملعب برامال لان ملعب شيفيلد الرئيسي.
وبهذا الانتصار استطاع شيفيد الإنجليزي تحقيق المركز السابع برصيد 4 نقاط و ذلك بعد تعادله في بداية انطلاقة الدوري مع بورنموث خارج أرضه حيث تعادل إيجابيا بهدف لمثله و فوزه على كريستال بالاس.
يذكر أن نادي شيفيلد الإنجليزي يملك الجزء الأكبر منه الأمير السعودي عبدالله بن مساعد آل سعود و قد حقق الموسم الماضي الصعود إلى البريميرليج و يهدف هذا الموسم إلى تحقيق مركز مناسب و حضور مشرف.
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