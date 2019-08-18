شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر: «لومالا» و«عبدالله» و«تراورى» وراء إقصاء الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الفرحة داخل نادى بيراميدز عقب الفوز الذى حققه على الأهلى بهدف نظيف، أمس الأول، فى دور الـ16 لكأس مصر، بعد مباراة مثيرة حسمها الفريق لصالحه.

وحرص الفرنسى سيباستيان ديسابر، المدير الفنى، على تهنئة اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس بملعب برج العرب، وطالبهم باستمرار الروح نفسها فى الفترة المقبلة من أجل المنافسة على الكأس، بجانب مواصلة المشوار بالكونفيدرالية. من جانبه، قال «ديسابر» إن الفوز يرجع إلى وضع خطة لمفاجأة الأهلى خلال المباراة، بجانب نجاح الفريق فى وقف خطورة على معلول، الذى اعتبره من أخطر لاعبى «الأحمر». وأشاد مدرب بيراميدز بالمستوى الذى ظهر به عبده لومالا وعبدالله السعيد، بجانب الدور الذى قام به إيريك تراورى، الذى ضرب عمق الأهلى فى أكثر من مناسبة.

وأضاف «ديسابر» أن فريقه تسيّد الشوط الثانى، وكان الأفضل، وتكلّلت الجهود بتسجيل الهدف الذى منحنا فوزًا غاليًا، ومستمرون فى العمل للمنافسة على كل البطولات التى نشارك فيها. من ناحية أخرى، يعكف الجهاز الطبى بالفريق على تجهيز أحمد الشناوى، حارس المرمى، والغانى جون أنطوى للحاق برحلة الفريق إلى الكونغو من أجل خوض لقاء الإياب ضد النجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والمقررة الأحد المقبل، على ملعب «ألفونس ماسيمبا ديبات».