شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتشو» يقود الزمالك موسمين بـ2.4 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، التعاقد مع الصربى ميلوتين سريدوفيتش ميتشو، لمدة موسمين، بمليونين و400 ألف دولار، ليُسدل الستار رسميًا على مسلسل المدرب فى القلعة البيضاء.

وكان «ميتشو» حضر إلى القاهرة، صباح أمس، الأحد، وذلك تمهيدا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، وعقد اجتماعًا، مساء أمس، مع رئيس نادى الزمالك وأمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة، لإتمام الاتفاق والتوقيع رسميًا على العقود، وسيتواجد المدرب الصربى فى تدريبات الفريق، صباح اليوم، الإثنين.

وسيتم الإعلان، اليوم، بشكل رسمى عن الجهاز الفنى بالكامل، حيث إنه اصطحب معه 3 مساعدين فى الجهاز الفنى، وحتى مثول الجريدة للطبع لم يستقر حول شكل الجهاز بالكامل.

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من جانبه، قال مرتضى منصور، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن عقد ميتشو مع الزمالك سيكون لمدة موسمين، وخلال الاجتماع مع المدير الفنى سيتم التعرف على مساعديه، وإذا كان من بينهم مدرب حراس مرمى، سيتولى أيمن طاهر مهمة المشرف على حراسة المرمى فى قطاعات الناشئين بالنادى، أما إذا لم يكن بينهم مدرب حراس، فسيستمر أيمن طاهر فى منصبه.

كما أكد منصور أن طارق يحيى مستمر فى الجهاز الجديد بمنصب المدرب العام للفريق، وتواجد أيمن عبد العزيز فى الجهاز بمنصب المنسق العام للفريق. يأتى هذا فى الوقت الذى نشر فيه طارق يحيى على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أن مهمته انتهت بنجاح، وقال يحيى: «الحمد لله التكليف انتهى بنجاح». وأوضح رئيس الزمالك أن كلام طارق يحيى خاص بانتهاء مهمته كمدير فنى مؤقت للفريق، لكنه متواجد كمدرب عام للفريق رفقة ميتشو وجهازه المعاون.

فيما أكد رئيس الزمالك استمرار أنطونيو، مدرب الأحمال، الذى تم التعاقد معه أثناء تواجد خالد جلال، المدير الفنى السابق للفريق، ضمن الجهاز الفنى الجديد.

من جانبه، قال ميتشو، عقب وصوله للقاهرة لتدريب الزمالك: «أنا هنا من أجل العمل، ولا يهمنى ما قيل عنى فى جنوب إفريقيا، أو ما يقال هنا عن صعوبة المهمة، قالوا إننى هربت من جنوب إفريقيا بسبب فضيحة جنسية، وبعدها نشروا حديثًا وتصريحات تم نسبها لى بشأن عدم توصلى لاتفاق مع الزمالك وأن هذا الحديث هراء، وكل هذا عار من الصحة تمامًا، وها أنا هنا لتدريب نادٍ كبير وعظيم».

وأضاف: «الآن أنا أقود أحد كبار قارة إفريقيا، الذى يمتلك فى قائمته مجموعة مميزة من اللاعبين والمواهب، بالإضافة إلى تتويجه بلقب الكونفيدرالية الموسم الماضى، وأنا هنا من أجل ذلك».