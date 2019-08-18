شيفيلد يونايتد يهزم كريستال بالاس

الأحد 18 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب وكالات_الخليج 365

فاز شيفيلد يونايتد اليوم الأحد، على ضيفه كريستال بالاس بهدف نظيف في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وجاء هدف المباراة التي احتضنها ملعب برامول لين عبر جون لوندسترام بعد مرور دقيقتين فقط على بداية الشوط الثاني.

ويعد هذا أول فوز لشيفيلد يونايتد في البطولة، إذ إنه قد تعادل في الجولة الأولى.

وارتفع رصيد الفريق صاحب الأرض إلى أربع نقاط في المركز السابع، بينما تجمد كريستال بالاس عند نقطة واحدة في المركز الـ14.