بالوتيلي ينتقل الى بريشيا الإيطالي بمرتب سنوي 1.5 مليون يورو 

الأحد 18 أغسطس 2019
كشف فريق بريشيا الإيطالي عن ضمه لللاعب ماريو بالوتيلي، لاعب مارسيليا الفرنسي السابق في صفقة انتقال حر وبعقد لمدة 3 سنوات.
واصدر الفريق الصاعد حديثا الى الدوري الإيطالي بيانا جاء فيه: "ماريو بالوتيلي اصبح رسميا لاعبا لنادي بريشيا كالتشيو، اللاعب وقع على عقد لعدة سنوات مع الفريق. العودة الى ايطاليا، بعد ثلاث سنوات، جاءت بعد تصميم ماريو على العودة لبريشيا، المدينة التي ترعرع فيها. سيتم غدا الاثنين في 19 اغسطس تقديم اللاعب رسميا في مقر بريشيا الرئيسي عند الساعى 4.45 من بعد الظهر."
وذكرت التقارير ان بالوتيلي سيتقاضى راتبا بقيمة 1.5 مليون يورو سنويا بالإضافة الى الكثير من المحفزات والإضافات.
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