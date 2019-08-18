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بالوتيلي ينتقل الى بريشيا الإيطالي بمرتب سنوي 1.5 مليون يورو 

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الأحد 18 أغسطس 2019

كشف فريق ​بريشيا​ الإيطالي عن ضمه لللاعب ​ماريو بالوتيلي، لاعب مارسيليا الفرنسي السابق في صفقة انتقال حر وبعقد لمدة 3 سنوات.

واصدر الفريق الصاعد حديثا الى ​​ بيانا جاء فيه: "ماريو بالوتيلي اصبح رسميا لاعبا لنادي بريشيا كالتشيو، اللاعب وقع على عقد لعدة سنوات مع الفريق. العودة الى ​ايطاليا​، بعد ثلاث سنوات، جاءت بعد تصميم ماريو على العودة لبريشيا، المدينة التي ترعرع فيها. سيتم غدا الاثنين في 19  اغسطس تقديم اللاعب رسميا في مقر بريشيا الرئيسي عند الساعى 4.45 من بعد الظهر."

وذكرت التقارير ان بالوتيلي سيتقاضى راتبا بقيمة 1.5 مليون يورو سنويا بالإضافة الى الكثير من المحفزات والإضافات. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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