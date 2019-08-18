صفا: تتويج منتخب الناشئين المصري ببطولة العالم لليد لم يتحقق صدفة

الأحد 18 أغسطس 2019 أكد مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد، والمشرف العام على المنتخبات الوطنية، أن تتويج منتخبنا الوطني لناشئي كرة اليد تحت 19 سنة ببطولة العالم، وضع مصر في مكانة مختلفة.

وأضاف "صفا" أن هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ بل نتيجة عمل وتخطيط خلال العامين الماضيين. وشدد أمين صندوق اتحاد كرة اليد، أن اللاعبين قدموا صورة رائعة لمصر قبل استضافتنا لبطولة العالم للكبار عام 2021. وكان منتخبنا الوطني قد توج بلقب بطولة العالم لناشئي كرة اليد بعد فوزه على نظيره الألماني بنتيجة 32 - 28.

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