وزير الرياضة المصري يهنئ رئيس الجمهورية بتتويج المنتخب بمونديال اليد

الأحد 18 أغسطس 2019

وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بحصول المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين على بطولة العالم لكرة اليد للناشئين والتى أقيمت بمقدونيا بعد تغلبه فى المباراة النهائية على نظيره الألمانى بنتيجة 32/28 ليصبح أول فريق من خارج القارة الأوروبية يحرز لقب بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين.



وصرح وزير الرياضة أن إنجاز منتخب اليد للناشئين هو إنجازاً غير مسبوق فى تاريخ كرة اليد المصرية ويعد نتاجاً طبيعياً فى ضوء الرعاية والدعم الكبير الذى يقدمه رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية بكل مفرداتها، مؤكداً أن هذه الإنجازات العالمية سنراها قريباً فى العديد من اللعبات الرياضية التى تنافس فى المحافل الدولية وذلك بفضل التوفيق من الله عز وجل والرعاية والدعم غير المحدود الذى لا تبخل به الدولة المصرية فى ظل القيادة السياسية الحكيمة الواعية بمكانة الرياضة ودورها فى تحقيق التنمية الشاملة لوطننا ومقدرة لمساهمتها فى تحقيق الطفرة الكبيرة والتطور غير المسبوق الذى يشهده المجتمع فى شتى المجالات الأمر الذى جعل من الطبيعى جداً أن يضع الرياضة المصرية دائماً ومن خلال أبطالنا الرياضيين فى مكانها الطبيعى بين الكبار بل ويضعها فى المقدمة فى كثير من المناسبات والمحافل والاحداث الرياضية العالمية والأوليمبية بإذن الله.