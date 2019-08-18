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ماونت يحقق رقم قياسي مع تشيلسي في مباراة ليستر سيتي

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الأحد 18 أغسطس 2019

مايسون ماونت

حقق الانجليزي مايسون ​ماونت رقما قياسيا جديدا مع فريق خلال موجهتهم ليستر سيتي اليوم في الجولة الثانية من الدوري الانجليزي.

وافتتح مايسون ماونت​ التسجيل لفريقه ​تشيلسي​ امام ​ليستر سيتي​ لحساب الجولة الثانية من البريمرليغ الانجليزية.

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وأكدت شبكة سكاي سبورت أن ماونت اصبح أصغر لاعب يسجل لتشيلسي في منذ أكثر من 3 أعوام عندما سجل روبن لوفتس شيك في شباك أستون فيلا.

وأشارت شبكة سكواكا للإحصائيات أن ماونت سجل أولى أهداف فريقي ديربي كاونتي وتشيلسي تحت قيادة فرانك لامبارد في بطولتي البريميرليغ والشامبيون شيب.

أما شبكة أوبتا للإحصائيات فقد أوضحت أن ماونت هو أول لاعب إنكليزي يسجل لتشيلسي تحت قيادة مدير فني إنكليزي منذ دينيس وايز تحت قيادة غلين هودل ضد بلاكبيرن في آيار 1996.

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