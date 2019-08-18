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تقارير تُشير إلى انتقال بوني للدوري الإيطالي

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الأحد 18 أغسطس 2019

ذكرت تقارير إيطالية احتمالية انتقال الايفواري بوني إلى نادي ​ليتشي​ الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى في ​​ يسعى إلى التعاقد مع المهاجم الإيفواري ​ويلفريد بوني​ خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المدير الرياضي في النادي الإيطالي إجتمع في الساعات الأخيرة مع وكيل أعمال اللاعب للبحث في فرضية إنتقاله إلى ليتشي، وذلك بعد فشل عملية إنتقال التركي بوراك يلماز من بشكتاش.

ويعتبر بوني مهاجم ستوك سيتي ومانشستر سيتي السابق حرا في سوق الإنتقالات، بعد إنتهاء عقده مؤخرا مع سوانسي سيتي. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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