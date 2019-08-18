شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن تركي: استمرار تسمية الدوري باسم «دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، استمرار تسمية الدوري باسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، للموسم الثاني على التوالي.

وأشار الفيصل إلى أن آخر ما قدمه الأمير محمد بن سلمان كان دعماً سخيّاً بقيمة 1.64 مليار ريال لكافة أندية دوري المحترفين، التي وجدت منه دعماً كبيراً وغير مسبوقاً في تاريخها.

وخلال تواجده في مقر حفل تدشين الدوري السعودي، رفع رئيس الهيئة باسم كل الرياضيين، خالص الشكر والتقدير للأمير محمد بن سلمان، الذي أولى اهتماماً خاصاً بالقطاع الرياضي بصورة عامة ودوري كرة القدم بصفة خاصة.