كأس الملك يزين قميص الوحدة الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعد أن كان شعاره الأساسي والأول مكون من اللونين الأحمر والأبيض بخطوط طولية (مقلم)، وأحيانا بالمربعات البيضاء والحمراء، اختار الفريق الأول لكرة القدم أن يخوض الموسم الجديد بشعار أساسي مكون من ذات اللونين، لكن هذه المرة بخطوط عرضية أكبر مقارنة بالشعار الماضي.

كما وضع على القميص الذي دشنه النادي أمس في موقعه الرسمي بتوير، كأس الملك، وكتب النادي «تزين قميص فرسان مكة الجديد بكأس الملك؛ حيث إن نادي الوحدة أول فريق سعودي ينال شرف التتويج بأول نسخة من كأس جلالة الملك عام 1958م الموافق 1377هـ.

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كما نشر حساب النادي عبر موقع «تويتر» مقطع فيديو يستعرض من خلاله أطقمه الأساسية والبديلة.

على صعيد آخر، يواصل الفريق الأول تدريباته اليومية استعدادا للموسم الجديد الذي سيستهله رسميا السبت المقبل من خلال استضافة فريق الاتفاق على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وكان الوحدة خسر أمس الأول تجربته الأخيرة أمام فريق جدة بنتيجة 0-1، إلا أن المدير الفني الكرواتي ماريو سفيتانوفيتش، أشاد بالتجربة بعد أن أشرك خلالها عددا كبيرا من اللاعبين بنية الاقتراب أكثر من ملامح التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به الموسم، وكذلك التشكيل الرديف.