تأهل الياسين لبطولة العالم لألعاب القوى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تأهل العداء مازن الياسين لبطولة العالم لألعاب القوى للكبار التي ستنطلق نهاية الشهر المقبل.

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وجاء تأهل الياسين للمونديال العالمي بعد أن حقق الرقم التأهيلي في سباق 400 م بحلوله في المركز الأول بزمن 45:28 ثانية أمس ضمن بطولة كأس أوزباكستان في العاصمة طشقند لينضم لزميله طارق العمري الذي تأهل من خلال سباق 5000 م في يونيو الماضي.

ووصف المدير الفني للمنتخب السعودي لألعاب القوى سعد شداد تأهل اثنين من العدائين بالأمر الجيد، مؤكدا أنهم يتطلعون لتأهل إضافي للاعبين الموجودين في الفترة الحالية قبل انتهاء فترة التأهيل.

من جهة أخرى واصل منتخب الناشئين تحقيق الإنجازات في بطولة غرب آسيا المقامة في بيروت بعد أن رفع رصيده إلى 5 ميداليات عندما حصد العداء عنبر الزهراني ذهبية سباق 400م بزمن 49:26 ثانية، فيما نال عبدالرحمن الشهراني الميدالية الفضية، وسبقهم العداء علي الماس في تحقيق ذهبية سباق 100م ، ولاعب العشاري محمد الخالدي بتحقيق ذهبية مسابقة العشاري بمجموع 5512 نقطة.