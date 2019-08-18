بولينا يضعف عرض الهلال لكويلار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبد الله الفراج - الرياض

يسابق نادي الهلال نظيره بولينا الإيطالي لكسب توقيع لاعب فلامنجو البرازيلي، الكولمبي جوستافو كويلار (26 عاما)، حيث قدم الأخير عرضا للاعب عن طريق مدير النادي والتر ساباتيني، فيما ينتظر أن يعلن اليوم القرار الأخير حول وجهة اللاعب بعد أن رفع النادي الإيطالي الصفقة إلى 10 ملايين يورو، فيما بلغ عرض الهلال الأول 7.5 ملايين يورو.

وكانت مواقع أجنبية أكدت في الأيام الماضية أن اللاعب أخبر زملاءه بمغادرة الفريق، كما جاء في موقع Caracoltv البرازيلي الذي أبان أيضا أن نصيب فلامنجو من صفقة الانتقال 70%، وأن النسبة الباقية ستكون من نصيب ناديه الأصلي ديبوركالي الكولمبي، تسلم قبل نهاية فترة التسجيل الصيفية الحالية في 31 أغسطس الحالي، فيما يسلم المتبقي من قيمة الصفقة في يناير المقبل.

كما كشفت صحيفة lance البرازيلية أن عقد اللاعب مع فلامنجو يمتد إلى 30 مايو 2022، وأن قيمة الشرط الجزائي لفك الارتباط معه تصل إلى 70 مليون يورو.