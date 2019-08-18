أخيرا.. الحساوي حارس محترف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حولت إدارة نادي أبها حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم محمد الحساوي إلى لاعب محترف، بعد أن كان هاويا لفترة اقتربت من 4 مواسم.

وتعاقدت إدارة النادي أمس مع الحساوي موسما واحدا قابلا للتجديد، وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى.

ويستهل أبها الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين بجانب ضمك والعدالة، مشواره في النسخة الحالية الجمعة المقبل بحلوله ضيفا على الهلال بملعب جامعة الملك سعود بالرياض.