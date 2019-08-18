أمير الشرقية يستقبل بطل بلياردو أمريكا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف قدرة شباب المملكة على تحقيق المنجزات على جميع الأصعدة، بفضل الله ثم بفضل الدعم السخي غير المحدود الذي يحظون به، مشيدا بالقفزات النوعية التي شهدها القطاع الرياضي، وبمنجزاته المتوالية. وقال إن منظومة الرياضة في المملكة قادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة في مكتبه بديوان الإمارة أمس الناشئ خالد الغامدي، بمناسبة تتويجه ببطولة أمريكا المفتوحة للبلياردو في مسابقة الثماني كرات.

ونوه الأمير سعود بن نايف بما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام لفئة الشباب، وبما وفرته وسخرته من إمكانات بشرية ومادية لتطوير القطاع الرياضي، والمنافسة ورفع اسم المملكة عاليا في مختلف المحافل، مشيرا إلى أن اهتمام والدي خالد وحرصهما على صقل موهبته وتنميتها أحد العوامل التي أسهمت في أن يحقق هذا المنجز، مشددا على أهمية استمرار مشاركته في مختلف البطولات.