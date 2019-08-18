هاسي يرفض التحاق الحسين بالرائد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتذر نادي الرائد عن عرضه الشفهي الذي قدمه للاعب السوري جهاد الحسين الذي استغنى عنه الند التقليدي التعاون أخيرا.

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وجاء الاعتذار للاعب بعد أن فضل المدير الفني للرائد، البلجيكي بيسنيك هاسي عدم الاستعانة بخدماته، ومواصلة البحث عن صانع ألعاب آخر لإكمال قائمة اللاعبين المحترفين قبل نهاية الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت أندية الكرامة والاتحاد السوريين والوحدات الأردني أبدت أيضا رغبتها في ضم الحسين.

وصاحب قرار الاستغناء عن اللاعب ردود فعل متباينة في نادي التعاون بعد أن سجل حضوره المشرف في السنوات الخمس التي قضاها مع الفريق قبل الانفصال الأخير الذي تم بتوافق الطرفين، بالرغم من دهشة واستغراب اللاعب من قرار المدير الفني للتعاون البرتغالي باولو سيرجيوالذي فاجأه به بعد عودته من أداء مناسك الحج.