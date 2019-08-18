ياسر سيف "منقذ التهديف فى شباك الخصم بمقدونيا"...

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جدة - عمرو شويل أصبح ياسر سيف نجم النادى الأهلى والمنتخب الوطنى لناشئى كرة اليد منقذ التهديف فى شباك الخصم خلال مشوار البطولة فى مونديال مقدونيا، الذى نجح الفراعنة فى الحصول على لقبه بالفوز على ألمانيا لأول مرة فى تاريخ الناشئين. يرتدى القميص رقم 74، ياسر سيف لاعب النادي (الأهلي) مواليد 8 ديسمبر 2000 Advertisements واحتفل سيف بفوزهم باللقب لاول مرة فى التاريخ مؤكدا على دعم المصريين لهم خلال مشوار البطولة قائلا: "شكرا للمصريين على دعمهم وتشجعهم لينا". شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

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