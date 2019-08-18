شكرا لقرائتكم الأخطبوط "حميد" يهدى الفراعنة لقب أفضل حارس فى مونديال اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل عبد الرحمن حميد حارس مرمى منتخب مصر لناشئين اليد، على كأس افضل حارس مرمى فى كأس العالم التى توج بها المنتخب الوطنى بعد الفوز على المانيا فى المباراة النهائية.

وظهر عبد الرحمن حميد حارس مرمى منتخب مصر لناشئين اليد بشكل مميز فى جميع مباريات البطولة وكان من ضمن الأسباب الرئيسية فى فوز الفراعنة بالبطولة.

ارتفع العلم المصرى متفوقاً على العلم الالمانى والدنماركى، بعد تتويج منتخب ناشئين كأس العالم المقامة فى مقدونيا، لأول مرة فى تاريخ كرة اليد المصرية.

ونجح منتخب ناشئين اليد فى الفوز على المنتخب الالمانى فى المباراة النهائية والتتويج ببطولة كأس العالم.

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وحصل المنتخب الالمانى على المركز الثانى فيما حصد المنتخب الدنماركى على المركز الثالث.

تأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال 41 / 36 فى نصف النهائى بعد الفوز على ايسلندا بنتيجة 35/31 فى دور ال 8.

شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هانى، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفى، وياسر سيف.