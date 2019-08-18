شكرا لقرائتكم حازم إمام: شكرا لكل من وقف وراء منتخب اليد.. مبروك لمصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر حازم أمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق تغريدة له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر لتهنئة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بعد التتويج ببطولة كأس العالم بمقدونيا .

وكتب حازم أمام عبر صفحته الرسمية على "تويتر": " الف مبرووك رجالة اليد ابطال العالم للناشئين لأول مرة مبرووك لمصر والمصريين ،وشكر وتقدير لكل من وقف وراء هذا الإنجاز واخص زميلي وصديقي كابتن هشام نصر رئيس الاتحاد وكل المنظومة ".

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تأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال 41 / 36 فى نصف النهائى بعد الفوز على ايسلندا بنتيجة 35/31 فى دور الـ 8 .

شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.