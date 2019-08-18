شكرا لقرائتكم "الأخطبوط" حميد: بنهدى الفوز لمصر كلها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح عبد الرحمن حميد حارس مرمى المنتخب الوطنى لناشئي كرة اليد ولاعب النادي الأهلى فى خطف الأنظار بمونديال مقدونيا، الذى نجح الفراعنة فى الحصول على لقبه بالفوز على ألمانيا لأول مرة فى تاريخ الناشئين.

مواليد 15يناير 2000 ويرتدى القميص رقم 1

ونجح حميد فى التالق منذ إنطلاق البطولة لما يمتلكه من مهارات قوية فى التصدى حتى حصل على أفضل لاعب فى مباراة مصر سلوفينيا فى دور الـ 16 بعد اكتسابه خبرات قوية من خلال تواجده مع كتيبة منتخب الشباب التى حصلت مؤخرا على برونزية كأس العالم بأسبانيا .

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وأعرب حميد عن ساعدتة الكبيرة بعد التتويج قائلا "الحمد لله على الفوز وبنهديه لمصر كلها".

"الأخطبوط" حميد تألق مع شباب الفراعنة فى التصديات والسد وطمئن الجماهير المصرية على مستقبل حراسة كرة اليد قبل تنظيم مونديال 2021 .

شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.