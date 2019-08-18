طارق يحيى يجتمع بلاعبى الزمالك قبل تسليم المهمة لميتشو...

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جدة - عمرو شويل عقد طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك، جلسة مطولة مع لاعبى الفريق الأبيض فى بداية المران الجماعى مساء اليوم الأحد، والمقام على ملعب النادى بميت عقبة، استعدادا للقاء العودة أمام ديكاداها الصومالى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا والمقرر له يوم الجمعة المقبل.
وحرص يحيى، على الإشادة بالأداء والنتيجة التى حققها الفريق فى المباراة الأخيرة أمام ديكاداها بطل الصومال، فى ذهاب دور الـ 64 بدورى أبطال أفريقيا والفوز بسباعيه نظيفة.
كما طالب يحيى اللاعبين بضرورة الاستمرار على نفس درجة التركيز والرغبة فى تحقيق الفوز خلال كافة المباريات المقبلة من أجل تحقيق اللقب، وإسعاد الجماهير.
وكان طارق يحيى، أبلغ مسئولو النادى باعتذاره الرسمى عن عدم تولى مهمة المدرب العام فى الجهاز الفنى الجديد بقيادة الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو".
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