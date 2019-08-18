شكرا لقرائتكم اتحاد كرة القدم يهنئ اليد بفوز الناشئين بكأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الاتحاد المصرى لكرة القدم نظيره كرة اليد بمناسبة فوز المنتخب الوطنى للناشئين بكأس العالم بعد تغلبه فى المباراة النهائية على ألمانيا 32-28. وحقق منتخب ناشئى اليد انجازا تاريخيا غير مسبوق يدعم النهضة الحقيقية للرياضة المصرية، وليصبح أبناؤنا أبطال العالم نموذجا يحتذى به من الأجيال الصاعدة فى كافة اللعبات الرياضية لتسير على خطاهم حتى يتبوأ اسم مصر فى عالم الرياضة المكانة الحقيقية التى تتلائم وتاريخها العريق.

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