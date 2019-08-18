شكرا لقرائتكم أحمد هشام السيد أفضل لاعب فى بطولة العالم لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع اختيار الدولى لكرة القدم لليد، أحمد هشام السيد لاعب المنتخب الوطنى كأفضل لاعب فى المونديال بعد تتويج منتخب الناشئين بكأس العالم التى أقيمت في مقدونيا لأول مرة في تاريخ كرة اليد المصرية بالفوز علي ألمانيا في المباراة النهائية وحصل المنتخب الالماني علي المركز الثاني فيما حصد المنتخب الدنماركي علي المركز الثالث.

شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.