شكرا لقرائتكم مؤمن حسام: ما قدمناه فى مقدونيا مجهود سنين من التعب والتدريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح المتألق مؤمن حسام حارس مرمى المنتخب الوطنى لناشئي كرة اليد ولاعب نادى الطيران فى مونديال مقدونيا، الذى نجح الفراعنة فى الحصول على لقبه بالفوز على ألمانيا لأول مرة فى تاريخ الناشئين. مؤمن حسام مواليد 2000، لعب فى فريق بتروجت والنصر قبل انضمامه للطيران وانضم للمنتخب الوطنى. Advertisements واحتفل مؤمن معربا عن فرحته العارمة بالفوز قائلا: "ما قدمناه هو مجهود سنين من التعب والتدريب والحمد لله على الفوز". شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

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