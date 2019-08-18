شكرا لقرائتكم مصر أقوى هجوم فى مونديال اليد بـ 308 أهداف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصد المنتخب الوطنى لليد مواليد 2000 لقب أقوى خط هجوم فى مونديال اليد بـ 308 هدفا، بعد الفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة 32 / 28، وحصد لقب تاريخى حيث يعد المنتخب الوطنى أول منتخب غير أوروبى يفوز باللقب بعد إقصاء ألمانيا فى نهائى المونديال الذى أقيم فى مقدونيا، جاءت أهداف ناشئى اليد الـ 308 فى المونديال كالتالى: الفوز على السويد 32 / 29 الهزيمة من فرنسا 28 / 24 الفوز على تايوان 36 / 25 الفوز على كندا 47 / 20 Advertisements الفوز على المجر 31 / 24 الفوز على سلوفينيا 30 /23 فى دور الـ 16 . الفوز على إيسلندا 35 /31 فى دور الثمانية. الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى. الفوز على ألمانيا 32 / 28.

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