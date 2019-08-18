شكرا لقرائتكم وصول بطاقة لاعب سلة الأهلى الأمريكى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم مسئولو النادى الأهلى البطاقة الدولية الخاصة بالأمريكى أليكس يونج لاعب سلة الجديد، والذى انضم للفريق الأحمر خلال فترة الإنتقالات الحالية، على أن يتم قيد اللاعب فى قائمة الفريق للموسم الجديد.

وتعاقد الأهلى مع يونج بناءا على رغبة أشرف توفيق المدير الفنى، فى إطار تدعيم الفريق بلاعبين مميزين استعدادا للموسم الجديد.

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سبق لأليكس يونج أن انضم إلى صفوف نادى أورشليم فى الدورى الإسرائيلى، وحصد معه لقب الدورى مرتين فى الفترة من 2015 وحتى2018.

كانت سلة الأهلى تعاقدت مع أحمد إسماعيل القادم من دورى الجامعات الأمريكية، وأيمن شوكت من طلائع الجيش ويوسف المعداوى من الجامعات الأمريكية أيضا، وإيهاب امين من سبورتنج.

وتولى أشرف توفيق المهمة الفنية للأحمر خلفا لطارق خيرى الذى تقدم باعتذار عن إكمال المهمة بعد أن احتل الفريق المركز الرابع فى بطولة الدورى.