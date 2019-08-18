شكرا لقرائتكم الزمالك والمقاصة فى برج العرب.. وبيراميدز مع الحدود فى السلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقرر إقامة مباراة بيراميدز وحرس الحدود المقرر لها السابعة من نفس اليوم، وفي إطار الدور نفسه بستاد السلام بدلا من برج العرب.
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