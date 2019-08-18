الزمالك والمقاصة فى برج العرب.. وبيراميدز مع الحدود فى السلام...

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جدة - عمرو شويل خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم الأمانة العامة لوزارة الدفاع بطلب إقامة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء 28 أغسطس الحالي في دور الـ8 لبطولة كأس مصر بستاد الجيش ببرج العرب بدلا من إقامتها بستاد السلام . وتقرر إقامة مباراة بيراميدز وحرس الحدود المقرر لها السابعة من نفس اليوم، وفي إطار الدور نفسه بستاد السلام بدلا من برج العرب.

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