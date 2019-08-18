محمد صلاح يحتفل بأبطال «مصر» بعد الحصول كأس العالم

الموجز
هنأ النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، منتخب اليد للناشئين على تتويجه التاريخي ببطولة كأس العالم لكرة اليد لأول مرة في تاريخ البلاد.
وأحرز منتخب مصر للناشئين لقب المونديال بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا بنتيجة 32-28، ليصبح أول منتخب غير أوروبي يتوج باللقب العالمي للناشئين.
وغرد صلاح على تويتر قائلًا، "ألف مبروك لمنتخب اليد.. أبطال العالم".
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