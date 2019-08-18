«حياهم العالم مرتين خلال 21 يومًا».. 4 لاعبين صنعوا تاريخ لمصر في كرة اليد

مصراوي التاريخ: الأحد 28 /7/ 2019 الحدث: مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للشباب لكرة اليد في اسبانيا الأهمية: منتخب مصر يتوّج بالمركز الثالث بفوزه على نظيره البرتغالي بنتيجة 27/37 وهي البرونزية الثانية في تاريخ منتخبات الشباب بعد نسخة...

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