كم سيدفع الأهلي بعد فسخ عقد لاسارتي؟

مصراوي

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء ستدفع مبلغ 240 ألف دولار للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني المقال للفريق.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن التعاقد السابق بين الأهلي ولاسارتي كان...