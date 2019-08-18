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كم سيدفع الأهلي بعد فسخ عقد لاسارتي؟

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مصراوي 

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء ستدفع مبلغ 240 ألف دولار للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني المقال للفريق.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن التعاقد السابق بين الأهلي ولاسارتي كان...

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