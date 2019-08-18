لاسارتي يكلف خزينة الأهلي 30 مليون جنيه خلال 3 أشهر

كلف الأوروجويانى مارتن لاسارتى خزينة النادي الأهلي ما لا يقل عن 30 مليون جنيه نظير قيادته للفريق الأحمر، كمدير فني لمدة 8 أشهر، عقب توليه المهمة خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون، حيث بدأ المدرب الأوروجويانى مهمته مع الفريق رسمياً فى يناير الماضي.

جاء ذلك قبل قرار اقالة لاسارتى خلال الساعات الماضية، وجاءت موجة الغضب على المدير الفني والجهاز المعاون له، بعد خروج الأهلى من بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف من بيراميدز فى دور الـ 16 أمس السبت، وتعد تلك الهزيمة الـ3 التي يتحملها الأهلى أمام بيراميدز هذا الموسم تحت قيادة لاسارتى.

بجانب ان هذه الخسارة للبطولة الثانية التي يتكبدها الأحمر تحت قيادة الأوروجويانى بعد الخروج من بطولة أفريقيا الماضية بهزيمة كارثية من صن دوانز الجنوب أفريقى بخماسية نظيفة.