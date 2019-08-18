طارق يحيي يتقدم للزمالك باعتذار عن عدم معاونة ميتشو

تقدم اليوم طارق يحيي المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك، باعتذار رسمي لمسئولي النادي وذلك لعدم تولى مهمة المدرب العام ضمن الجهاز الفني الجديد تحت قيادة الصربى ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو”، حيث قام طارق باجراء اتصال هاتفي مع المشرف العام على الكرة أمير مرتضى منصور لإبلاغه بالاعتذار عن التواجد ضمن معاوني “ميتشو”.

فيما صرح “إيدر” في تصريحات صحفية له انه مستعد لخدمة الزمالك في أي منصب، فيما عدا تولي منصب المدرب العام في الوقت الحالي، وان هذا المنصب سيكون صعب، مشيرا انه قد تولي هذه المهمة في ظروف خاصة، كما أكد أن هناك عدد من الكوادر الزملكاويه التي تجيد تولي هذا المنصب أفضل منه، كما تمني التوفيق للجهاز الجديد، ووجه الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم فيه خلال الفترة الماضية.

أما فيما يخص مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بالدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، ولقاء العودة قال طارق يحيي انه سيقوم بتدريب الفريق اليوم بشكل طبيعي، متابعا “إذا طالبتني الإدارة بالاستمرار لحين الانتهاء من قيادة المباراة القادمة فلن أتأخر لحظة”.