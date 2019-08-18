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الان تتابع تقارير: النصر يبقي على العناصر الأجنبية الحالية والان مع التفاصيل
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قررت إدارة نادي النصر بعد التشاور مع الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، الإبقاء على العناصر الأجنبية الحالية ودعمها، خصوصاً مع الانسجام والمستويات المميزة التي قدموها خلال الموسم الماضي، وفقا لتقارير صحفية.
وأضافت التقارير أن الإدارة تراجعت عن فكرة التعاقد مع لاعب آسيوي في الفترة الحالية لعدة أسباب، أبرزها ضيق الوقت لرفع القائمة الآسيوية، وعدم وجود لاعب مميز متاح خلال الفترة الحالية، ما سيشكل مغامرة في التعاقد مع لاعب قد يُكلِّف النادي مبالغ مالية كبيرة، وقد يتسبب أيضاً في زعزعة انسجام الفريق، خصوصاً أن البطولة الآسيوية ليست هدفًا رئيسياً للفريق هذا الموسم”.
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