الامارات | مصر بطل كأس العالم لكرة اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر بطل كأس العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد علي بطولة كأس العالم المقامة في مقدونيا، لأول مرة في تاريخ كرة اليد المصرية بالفوز علي ألمانيا في المباراة النهائية، حيث منح حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد كأس العالم للمنتخب المصري، فى لحظة تاريخية لن ينساها الشعب المصري . ونجح منتخب ناشئين اليد في الفوز علي المنتخب الألماني بنتيحة 32-28 في المباراة النهائية والتتويج ببطولة كأس العالم . Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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