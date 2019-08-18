شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتوج بكأس العالم لكرة اليد للناشئين للمرة الأولى فى تاريخها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج منتخب مصر للناشئين ببطولة كأس العالم للناشئين بعد الفوز 32-28 على ألمانيا في اللقاء الذي جمعهما في مقدونيا الأحد.

وتأهل المنتخب الوطني للمباراة النهائية للمرة الأول في التاريخ، بعد الفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة 41-36 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في نصف نهائي.

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ووصل المنتخب الألماني للدور ذاته عقب تغلبه على المنتخب الدنماركي بنتيجة 31-23 في المباراة التي جمعتهما أيضًا مساء اليوم.

وكتب منتخب الناشئين تاريخ جديد لكرة اليد المصرية، حيث كان الإنجاز الأكبر لمنتخب الكبار هو احتلال المركز الرابع في مونديال عام 2001، بينما منتخب الشباب حقق اللقب الوحيد في تاريخ مصر عام 1993 في البطولة التي أقيمت بمصر ثم الحصول على الميدالية البرونزية مرتين عام 1999 بقطر ثم عام 2019 بإسبانيا.

وتضم البعثة عبده عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني.

ويمثل مصر في البطولة اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.