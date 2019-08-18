شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة انتخابات الزمالك ترفض استلام أوراق أحد المرشحين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت لجنة تلقي أوراق المرشحين بنادي الزمالك قبول أوراق ترشح محمد الماوي، عضو الجمعية العمومية لانتخابات النادي المقبلة، المقرر لها مطلع سبتمبر المقبل على منصب أمين الصندوق.
وحرر الماوي محضر إداري بقسم العجوزة برقم 6556، مؤكدًا في بيان صحفي، اليوم، أنه توجه لتقديم أوراق الترشيح بشكل قانوني ومستوفى الشروط، مساء أمس، ولكن فوجئ بشطب عضويته بدون أسباب، إلا أنه أعلن ترشحه رغمًا عن رئيس النادي.
مضيفًا أن تلك الانتخابات تريد ضمان نجاح أشخاص بعينها وترفض تقدم أي شخص له شعبية للانتخابات بأي حجج، وتقدمت بشكوى للجنة الأوليمبية أطالب فيها بإدراج اسمي أو إيقاف الانتخابات حتى يدرج اسمي.
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