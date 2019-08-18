شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. ألمانيا 13- 19 مصر .. نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتقدم منتخب مصر أمام ألمانيا في اللقاء الذي يقام بينهما في نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين.

وتأهل المنتخب الوطني للمباراة النهائية للمرة الأول في التاريخ بعد الفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة 41-36 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في نصف نهائي.

ووصل المنتخب الألماني للدور ذاته عقب تغلبه على المنتخب الدنماركي بنتيجة 31-23 في المباراة التي جمعتهما أيضًا مساء اليوم.

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وتُقام المباراة بين المنتخبين غدًا، الأحد، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة تسبقها مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية بين الدنمارك والبرتغال.

ويسعى منتخب الناشئين لكتابة تاريخ جديد لكرة اليد المصرية، حيث كان الإنجاز الأكبر لمنتخب الكبار هو احتلال المركز الرابع في مونديال عام 2001، بينما منتخب الشباب حقق اللقب الوحيد في تاريخ مصر عام 1993 في البطولة التي أقيمت بمصر ثم الحصول على الميدالية البرونزية مرتين عام 1999 بقطر ثم عام 2019 بإسبانيا.

وتضم البعثة عبده عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيسا للبعثة، ومجدي أبوالمجد مديرا فنيا، وحسين زكي مدربا مساعدا، وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى، ومحمد عبدالمنعم مديرا إداريا، وعمر عصام طبيبا، ومحمد إمام محللا للأداء الفني.

ويمثل مصر في البطولة اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح على، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.