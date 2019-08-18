لايبزيج يكتسح يونيون برلين بأربعة أهداف دون رد في الدوري الألماني

الأحد 18 أغسطس 2019
سحق فريق لايبزيج نظيره يونيون برلين بأربعة اهداف دون مقابل، في أول مباراة لهما بالدوري الالماني، اليوم والتي أقيمت على ملعب الثاني.
وافتتح لايبزيغ التسجيل باكرا عند الدقيقة 16 عن طريق اللاعب مارسيل هالستينبيرغ، قبل ان يتمكن مارسيل سابيتسر من اضافة الهدف الثاني د 31، ليعود تيمو فيرنير ويسجل الثالث د 42 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-0.
وفي الشوط الثاني اختتم كريستوفر نكونكو مهرجان الأهداف د 69 لينتهي اللقاء بفوز كبير للفريق الضيف في المباراة الأولى للمدرب الجديد جوليان ناغلسمان القادم من هوفين هايم.
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