تشليسي يكتفي بالتعادل امام ليستر

الأحد 18 أغسطس 2019

فشل فريق تشيلسي في تحقيق الفوز خلال ثاني جولات الدوري الإنجليزي بعد الرباعية في الجولة الأولى ليتبعها التعادل أمام ليستر سيتي بين جماهيره في الستانفورد بريدج.



تشيلسي الذي خسر السوبر الاوروبي منتصف الاسبوع امام ليفربول بضربات الترجيح افتتح التسجيل مبكرا في اللقاء الاول لفرانك لامبارد كمدرب للبلوز في الستانفورد بريدج عبر اللاعب ​مايسون ماونت​ بعد خطأ دفاعي من ​نديدي​ وضغط طوال الشوط ولكنه لم يستطع اضافة الهدف الثاني لينتهي الشوط الاول 1 - 0 للبلوز.

في الشوط الثاني تغلب التعب على لاعبي البلوز بعد 120 دقيقة امام الريدز فصال لاعبو ليستر وجالوا داخل الملعب وشكلوا تهديدات كبيرة على مرمى الحارس كيبا الذي سقط امام راسية نديدي د 67 التي اعلنت عن هدف التعادل للفوكسس.

بعد الهدف حاول تشيلسي اضافة هدف ثان وسنحت للاعبي ليستر عدة فرص ايضا لتسجيل هدف الفوز دون جدوى لينتهي اللقاء 1 - 1 بين الطرفين.