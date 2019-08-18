الافيس يحقق فوز صعب على ليفانتي في الدوري الاسباني

الأحد 18 أغسطس 2019

حقق افريق الافي أول فوز له في الدوري الإسباني ضد ليفانتي بهدف دون رد في المباراة الإفتتاحية والتي اقيمت على ملعب مينديزوروزا.



وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب غويليرمو ماريبان عند الدقيقة 54 من عمر اللقاء، وحاول بعدها الفريق الضيف من العودة الى المباراة وتعديل النتيجة، وسنحت لهم العديد من الفرص لتحقيق ذذلك لكن من دون نتيجة، لينتهي اللقاء بتحقيق اصحاب الرض اول فوز لهم هذا الموسم.

ورفع الافيس رصيده الى 3 نقاط في المركز الثالث بينما تجمد رصيد ليفانتي بدون نقاط.