شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة .. نهاية المباراة .. مصر تهزم ألمانيا 32 - 28 وتفوز بلقب مونديال الناشئين لليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد مع ألمانيا في نهائي بطولة كأس العالم المقامة حاليا في مقدونيا، على الميدالية الذهبية للمونديال.

وتأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى النهائي بالفوز على البرتغال41 /36 في نصف النهائي بعد الفوز على ايسلندا بنتيجة 35/31 في دور الـ8.

شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائي تحقيق الفوز في 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد في ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائي.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال ، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.

حافظ الفراعنة على نظافة الشباك في أول دقيقتين.

بادر منتخب ألمانيا بالتسجيل قبل أن يتعادل الفراعنة.

يفرض منتخب مصر سيطرتهم على المباراة وتفوقوا بفارق كبير.

تقدم منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد على نظيره الألماني بنتيجة 9 / 5 بعد مرور 15 دقيقة من عمر اللقاء الذى يجمعهما فى نهائى العالم المقام فى مقدونيا.

الدقيقة 16 مصر تحافظ على تقدمها بنتيجة 9 / 6.

الدقيقة 17 مصر تحرز الهدف 10 والنتيجة 10 / 6.

الدقيقة 19 ..النتيجة 10-7 لصالح مصر.

الدقيقة 20 .. النتيجة 12-8 لصالح مصر.

الدقيقة 21 .. النتيجة 13-8 لصالح مصر.

الدقيقة 22.. النتيجة 14-8 لصالح مصر.

الدقيقة 23 .. النتيجة 14-9 لصالح مصر.

الدقيقة 24 .. النتيجة 15-9 لصالح مصر.

الدقيقة 26.. النتيجة 15-11 لصالح مصر.

الدقيقة 27.. النتيجة 15-12 لصالح مصر.

الدقيقة 29- النتيجة 17-13 لصالح مصر.

نهاية الشوط الأول.. النتيجة 19-13 لصالح مصر.

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الشوط الثانى

انطلاق الشوط الثانى لمباراة مصر وألمانيا على لقب مونديال الناشئين لليد

الدقيقة 3 .. النتيجة 19-15 لصالح مصر

الدقيقة 5.. النتيجة 19-16 لصالح مصر.

الدقيقة 7 .. النتيجة 20-16 لصالح مصر.

الدقيقة 9 .. النتيجة 21-17 لصالح مصر.

الدقيقة 10 .. النتيجة 22-18 لصالح مصر.

الدقيقة 11 .. النتيجة 23- 19 لصالح مصر.

الدقيقة 12 .. النتيجة 24-19 لصالح مصر.

الدقيقة 14.. النتيجة 24-20 لصالح مصر.

الدقيقة 15 .. النتيجة 24-21 لصالح مصر.

الدقيقة 17 .. النتيجة 25-22 لصالح مصر.

الدقيقة 18 .. النتيجة 26 -22 لصالح مصر.

الدقيقة 20 .. النتيجة 27-22 لصالح مصر.

الدقيقة 21 .. النتيجة 28-24 لصالح مصر.

الدقيقة 22 .. النتيجة 29-24 لصالح مصر.

الدقيقة 25 .. النتيجة 30-25 لصالح مصر.

الدقيقة 29 .. النتيجة 31-28 لصالح مصر.

نهاية المباراة .. 32 -28 لصالح مصر.