احتفال تاريخى واستقبال أسطورى ينتظران ناشئى ليد فى المطار...

جدة - عمرو شويل فرحة عارمة تسيطر على محبى وعشاق كرة اليد فى ظل حصول منتخب الناشئين مواليد 2000 على لقب بطولة كأس العالم، التى اختتمت بمقدونيا لأول مرة فى التاريخ على صعيد الناشئين بالفوز على ألمانيا فى النهائى بنتيجة 32 / 28.

نجح ناشئين اليد أن يخفون الأنظار العالمية على الأراضى المقدونية بالوصول إلى منصة التتويج النهائية، بعد نجاح الشباب نجحوا مؤخرا فى حصد برونزية كأس العالم بإسبانيا على حساب البرتغال.

احتفل كبير فى انتظار أحفاد الفراعنة



ومن جانبه أكد مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد على دراسة إقامة حفل تكريم كبير يليق بحجم الإنجاز، الذى حققه هؤلاء اللاعبين وجهازهم الفنى خارج الأرض عقب عودتهم من مقدونيا.

استقبال أسطورى لناشئين اليد فى المطار



ومن جانبه أكد عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب الناشئين فى مقدونيا على العودة إلى القاهرة فى الثانية صباح الثلاثاء على متن الخطوط التركية.

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ويجهز مجلس إدارة اتحاد كرة اليد وأسر اللاعبين استقبال أسطورى للاعبين فى المطار بالورود والمزمار والطبل البلدى للاحتفاء بهم عقب العودة إلى أرض الوطن وتشريف كرة اليد المصرية بأكملها وطمأنة محبيها وعشاقها على مستقبل اللعبة قبل تنظيم مصر لمونديال 2021.

كما أكد عبده عبد الوهاب على عدم صرف مكافأة للوصول إلى النهائى لانتظار رصد مكافأة تليق بحجم إنجاز اللاعبين والجهاز الفنى بقرار مجلس إدارة عقب العودة إلى مصر.

وشهدت رحلة الصعود إلى النهائى رصد مكافأة 100 دولار بعد ختام الدور الأول وتصدر المجموعة الثانية و200 دولار بعد التأهل إلى دور الـ 8 و300 دولار مكافأة الفوز الصعود إلى نصف النهائى.