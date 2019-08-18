شكرا لقرائتكم منتخب الهوكى يخسر من جنوب إفريقيا ويفشل التأهل لأولمبياد طوكيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى منتخب مصر للهوكى هزيمة من نظيره الجنوب أفريقى بنتيجة 3 / 2 ، فى إطار ختام مواجهاته بالتصفيات الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ليفشل فى التأهل إلى الدورة الأولمبية بطوكيو 2020.

وافتتح منتخب مصر للهوكى التصفيات بالفوز على زيمبابوى 6 /0 قبل أن يهزم كينيا 7 / 2 الثلاثاء قبل أن يحصل على راحة الأربعاء ثم يحقق الفوز على ناميبيا 6/1 و ثم الفوز على غانا 3 / 1 .

تنص اللوائح على تأهل منتخب واحد لأوليمبياد طوكيو 2020 ، وهو ما نجح منتخب جنوب أفريقيا فى حسمه بعد الفوز على مصر بنتيجة 3 / 2.