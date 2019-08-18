شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يستعد للموسم الجديد بإصلاح أخطاء الوديات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى تدريباته اليومية بملعب الفندق والذى يعسكر فيه الفريق، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد. ركز الجهاز الفنى خلال المران على اصلاح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال المباراتين الوديتين التى خاضهما الفريق أمام بتروجيت والإعلاميين، أهمها استغلال الفرص وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية فى أقصر وقت ممكن. كما أدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت قيادة سعفان الصغير مدرب الحراس، شهدت حماس وتنافس شديد بين الخماسى من أجل حجز مقعد فى التشكيل الأساسى للموسم الجديد.

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