شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يضم صانع ألعاب الأهلي 5 سنوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووقع البدري علي عقد انضمامه للإنتاج في حضور اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي وخالد مهدي مدير الكرة بالفريق .
يذكر أن مصطفي البدري انتقل إلى صفوف الأهلي مطلع الموسم الماضي، قادمًا من نادي أسوان وشارك مع منتخب مصر الأولمبي.
كان اتحاد الكرة قد أعلن عن إلغاء مسابقة مواليد 1997، واعتماد مسابقة 1999 الأولى بعد المسابقة المحلية.
ويبلغ لاعب الأهلي السابق 21 عامًا ويجيد اللعب في أكثر من مركز، سواء ظهير أيمن أو أيسر أو صانع ألعاب.
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