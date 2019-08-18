شكرا لقرائتكم بث مباشر لنهائي مونديال اليد بين مصر وألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الاتحاد المصرى لكرة اليد، بتقدم بث مباشر لمواجهة منتخب مصر مع ألمانيا، فى نهائى مونديال مقدونيا فى المباراة المقامة حالياً. يسعى منتخب ناشئى كرة اليد فى تخطى عقبة الماكينات الألمانية فى مباراة النهائى وحصد الذهب وصعود المنصة العالمية لأول مرة فى تاريخ الناشئين، لكتابة تاريخ جديد يحسب للاعبين والجهاز الفنى فى ظل التألق الذى ظهروا عليه منذ انطلاق البطولة. Advertisements وشهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بداية من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

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