انجاز منتخب فراعنة اليد يتصدر هاشتاج التواصل الاجتماعى...

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جدة - عمرو شويل تصدر هاشتاج كأس العالم وكرة اليد تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب تتويج منتخب مصر ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين وفرحة الجمهور بالفراعنة الصغار وحصد بطولة العالم فى أول مرة بالتاريخ .

فاز منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد على نظيره الألماني بنتيجة 32 _ 28 فى نهائى العالم المقام فى مقدونيا ليتوج باللقب للمرة الأولى فى التاريخ على صعيد الناشئين .

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شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.