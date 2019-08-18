شكرا لقرائتكم إنجاز تاريخي.. مصر بطلا لمونديال ناشئي اليد لأول مرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توج المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد بلقب كأس العالم المقامة حاليا في مقدونيا بعد التغلب على نظيره الألماني بنتيجة 32 / 28 ، في المباراة التي جمعتهما بنهائي البطولة.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19 / 13 لصالح المنتخب المصرى ، فى شوط شهد تقدم ملحوظ لأحفاد الفراعنة منذ بداية اللقاء وخاصة الثنائى عبد الرحمن حميد حارس المرمى و اللاعب حسن وليد قداح .
تأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى النهائي بالفوز على البرتغال41 /36 في نصف النهائي بعد الفوز على ايسلندا بنتيجة 35/31 في دور الـ 8 .
شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائي تحقيق الفوز في 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد في ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائي.
وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبد العال ، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
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